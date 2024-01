Rewolucja związana z licznikami prądu. Nie będzie można odmówić

Trwa procedura wymiany tradycyjnych liczników prądu na tzw. inteligentne. Firmy dokonują go na podstawie ustawy licznikowej przyjętej jeszcze w 2021 r. Do końca 2030 r. wymienione będzie 17 mln urządzeń. Jest to zmiana, której mieszkający w Polsce nie mogą odmówić ani zablokować.