Rinat Achmetow to najbogatszy Ukrainiec. Uważa, że jego kraj musi "uwolnić się" od oligarchów

Majątek najbogatszego Ukraińca znacznie się uszczuplił

Włoska gazeta odnotowuje, że choć jest on najbogatszym Ukraińcem, to od początku wojny jego majątek skurczył się z prawie 14 mld do 4,2 mld dolarów. Rozmówca dziennika oświadczył, że przekazał 100 mln euro na cele militarne, a także 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych.

Do niego należą nieruchomości i infrastruktura, która znacznie ucierpiała w trakcie wojny. Jest on właścicielem m.in. stalowni Azowstal i Ilicz w Mariupolu, fabryki koksu koło Doniecka, elektrowni w Ługańsku, czy klubu piłkarskiego Szachtar Donieck. Jak zaznaczył, zniszczenia i straty nakłoniły go do tego, by skierować sprawę przeciwko Rosji do międzynarodowych trybunałów i domagać się wielomiliardowych odszkodowań.