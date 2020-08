Rok szkolny 2020/2021. Piontkowski: 1 września uczniowie idą do szkół

Minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił plan na rok szkolny 2020/2021. - Trwający do 31 sierpnia rok szkolny, to rok szczególny. Musieliśmy przystosować się do pandemii i, pomimo wirusa, zorganizować edukację - powiedział.

- Zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie są za nami, odbyły się egzaminy. Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty, niedługo poznamy wyniki matur, ale pracujemy nad kolejnym rokiem. Chcemy, by dzieci bezpiecznie wróciły do szkół. By w kolejnym roku podstawowym modelem był ten tradycyjny. Stąd planujemy, że 1 września uczniowie przychodzą do szkół - dodał.