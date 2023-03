Rolls-Royce zbuduje księżycowy reaktor jądrowy. Będzie mniejszy od baterii słonecznych

Zachód przygotowuje się do powrotu ludzi na Księżyc. Do prac chce przyłączyć się Rolls-Royce, który pracuje nad powstaniem mniejszego od baterii słonecznych reaktora jądrowego. Miałby on pomóc w misjach na Srebrnym Globie. Firma otrzymała właśnie wsparcie od Brytyjskiej Agencji Kosmicznej.