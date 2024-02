Rolnicy nie odpuszczają, wręcz przeciwnie. "Całkowita blokada" przejść granicznych z Ukrainą

Rolnicy protestują

Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich - informuje NSZZ RI "Solidarność".

- Trzeba bezwzględnie uszczelnić granice, trzeba szukać takich rozwiązań, które pozwolą naszym rolnikom produkować. Chcąc produkować, przez lata inwestowali pieniądze w swoje gospodarstwa, korzystali ze środków unijnych, ale dzisiaj z jednej strony Ukraina, z drugiej strony ten europejski Zielony ład i te obostrzenia, które są związane z ochroną środowiska, klimatu, sprawiają, że rolnicy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość - powiedział we wtorek po spotkaniu z rolnikami wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Chcą dopłat do zbóż

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe uruchomienie dopłat do zbóż, na zasadach oraz stawkach podobnych do pomocy udzielonej rolnikom w ub.r., w związku z dalszym brakiem stabilizacji na rynku.