Rolnicy zablokują drogi. Duże utrudnienia w Wielkopolsce

małpa w czerw... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

chciałbym nieśmiało przypomnieć rolnikom, że szary obywatel nie miał żadnego wpływu no to, do czego zobowiązywali się uprzednio rządzący. Zielony ład wymyślali wspólnie z pozostałymi krajami takie tuzy polskiej polityki, jak Jarosław herbu Wszyję Kaczyński, Mateusz herbu Stępka Morawiecki, a pomagał im kolejny wybitny Janusz Wojciechowski, zachwalając postanowienia tego programu pod niebiosa. Internet doskonale pamięta ich wypowiedzi. Dlaczego więc konsekwencje ich działań ma ponosić zwykły obywatel ? dlaczego protest rolników nie jest skierowany przeciwko autorom tego, co się rolnikom nie podoba ? Niech skierują te protesty przeciwko tym, którzy ich w to bagno zapędzili. Zaznaczyć należy, że PiS otrzymał w ostatnich wyborach prawie 60 % głosów, oddanych przez rolników. Ocena tych kilku faktów pozwala z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że za rolniczymi protestami stoi wyłącznie PiS i umoczeni w nim politykierzy. A więc Panowie Rolnicy - do roboty, a przy okazji nie utrudniać życia normalnym Polakom.