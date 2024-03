Niemcy będą produkować pralki w Polsce. Związkowcy oburzeni. "To nie Made in Germany"

Miele, Stihl, Kärcher – to tylko niektóre ze znanych niemieckich firm, które już podjęły decyzję o przeniesieniu części produkcji poza Niemcy. Pierwsza z nich pralki wytwarzać będzie pod Łodzią, co budzi sprzeciw związkowców z IG Metall. – Co z hasłem "Made in Germany"? – pytają.