Niemiecki gigant zwolni 1,5 tys. osób w dwóch fabrykach

Bosch planuje redukcję zatrudnienia w swoich dwóch niemieckich zakładach produkujących części samochodowe. Do 2025 roku firma zamierza zlikwidować do 1,5 tys. miejsc pracy.

Decyzja ta jest podyktowana koniecznością dostosowania poziomu zatrudnienia do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku, w tym do zmian w popycie oraz do postępu technologicznego w sektorze motoryzacyjnym. Informacje na ten temat firma przekazała w niedzielę – informuje Reuters.