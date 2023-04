Bosch zainwestuje w Polsce 1,2 mld zł. Wybuduje fabrykę pomp ciepła

Fabryka pomp ciepła powstanie w Dobromierzu w powiecie świdnickim, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Niemiecki gigant zapowiada, że prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku, a produkcja w nowym zakładzie ma ruszyć na przełomie 2025 i 2026 r. Inwestor podał, że do 2027 r. w fabryce powstanie 500 miejsc pracy.

Kolejna inwestycja Boscha w Polsce

Bosch inwestuje w swoje fabryki w Polsce od 1992 r. Firma ma zakłady w Warszawie, we Wrocławiu, w Łodzi, Rzeszowie oraz Goleniowie.

Podkreśla się, że zakład w Dobromierzu będzie dziewiątą fabryką Boscha w naszym kraju oraz pierwszą, która będzie u nas produkować pompy ciepła. W zakładach Boscha w Polsce produkowany jest sprzęt AGD, komponenty do układów hamulcowych i osprzęt do elektronarzędzi. Koncern w Polsce zatrudnia ponad 8,5 tys. pracowników.

Polacy kupują pompy ciepła

W 2022 r. sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120 proc. rok do roku . Natomiast na świecie sprzedaż wzrosła o 11 proc.

- Szacowane koszty instalacji powietrznej pompy ciepła to 30-40 tys. zł. Tyle samo mniej więcej kosztuje gruntowa. Jednak w tym przypadku trzeba wykonać kolektor gruntowy, to dodatkowy koszt szacowany na ok. 15-18 tys. zł dla przeciętnego budynku. Drożej będzie w przypadku większych nieruchomości - mówiła w programie "Money.pl Polska w UE" dr inż. Małgorzata Smuczyńska, wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła i członkini zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.