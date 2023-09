Rosja montuje porozumienie z Turcją dotyczące zboża. Omija Ukrainę

Po spotkaniu z prezydentem Turcji Władimir Putin na konferencji prasowej ogłosił, że Rosja zorganizuje dostawy 1 mln ton zboża po preferencyjnej cenie. Trafią one do Turcji, gdzie zostaną przetworzone i bezpłatnie przetransportowane do najbiedniejszych krajów. Wsparcie finansowe dla całego przedsięwzięcia ma zagwarantować Katar – podaje "Kommiersant".