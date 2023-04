"Rosja powinna zapłacić Ukrainie za szkody". Sekretarz skarbu USA zabrała głos

Wraca temat odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych, co według Banku Światowego może kosztować nawet 411 mld dol . Głos w tej sprawie zabrała sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, która stwierdziła wprost: to Moskwa powinna zapłacić .

Problem z zamrożonymi aktywami

Członkini amerykańskiego rządu jednak przyznaje, że może być to trudne ze względu na prawo. – Dyskutujemy o tym z naszymi partnerami, ale (...) są prawne ograniczenia, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić z zamrożonymi rosyjskimi aktywami – stwierdziła Janet Yellen.