Policzyli, ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy

Kwota 411 mld dolarów to ponad dwukrotność PKB Ukrainy uzyskanego w 2021 roku. Poprzednia prognoza Banku Światowego , opublikowana w październiku ubiegłego roku, przewidywała, że na odbudowę kraju trzeba będzie przeznaczyć 350 mld USD.

Oto stan ukraińskiej gospodarki

"Financial Times" poinformował w środę, że w ubiegłym roku ukraińska gospodarka skurczyła się z powodu rosyjskiej inwazji o 30 proc., a bezrobocie osiągnęło 35 proc . Ponad trzy czwarte firm przerwało lub ograniczyło produkcję.

Wiele ukraińskich przedsiębiorstw nadal ogranicza zatrudnienie. Stopy procentowe sięgają 25 proc. , co oznacza, że firmy mają trudności z pozyskaniem finansowania. Udział toksycznych kredytów w portfolio banków wynosi 38 proc. - wylicza brytyjski dziennik.

Ukraina: jedna czwarta ziemi rolnej wymaga rozminowania

Jedna czwarta ziemi rolnej w kraju wymaga rozminowania , a wiele firm nie przetrwa, jeśli nie będą miały dostępu do kredytu, zwłaszcza że rząd nie jest w stanie wypłacać im odszkodowań - kontynuuje dziennik.

Hryban uważa, że dla władz Ukrainy absolutnym priorytetem jest "przekonanie sojuszników z G7, by utworzyli fundusz powierniczy na pokrycie kosztów reasekuracji prywatnych pożyczkodawców" tak, aby przedsiębiorstwa miały dostęp do finansowania. Według "FT" Bank Światowy przeznaczył na to, jak dotąd tylko kilkadziesiąt milionów euro.