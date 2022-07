Rosja wprowadzi "złote wizy" dla inwestorów

W Rosji staranie się o pozwolenie na pobyt trwa co najmniej półtora roku. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy trwa sześć miesięcy. Osoba musi posiadać ten status co najmniej kolejny rok, zanim będzie się ubiegać się o przejście do kolejnego etapu. Przyjęcie projektu ustawy skróciłoby czas oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt do sześciu miesięcy. Z przywileju będą mogli skorzystać nie tylko małżonkowie i dzieci takich obywateli, ale także małżonkowie dzieci, rodzice, małżonkowie rodziców, dziadkowie i wnuki.