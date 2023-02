Rosja wylatuje z kolejnej organizacji. "Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo"

To właśnie Andrij Jermak poinformował o zawieszeniu Rosji z grona państw członkowskich FATF. Na Telegramie napisał:

Ukraina zabiegała o tę decyzję

W oficjalnym oświadczeniu wyjaśniającym tę decyzję FATF podkreśliła, że działania Rosji są "niedopuszczalnie sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF, których celem jest promowanie bezpieczeństwa , ochrony i integralności globalnego systemu finansowego ". Organizacja przypomniała, że zasady te stanowią również "rażące naruszenie zobowiązania do międzynarodowej współpracy i wzajemnego szacunku".

To właśnie Kijów od jakiegoś czasu wnioskował o wykluczenie Rosji z FATF. Dwa tygodnie temu minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times" zaapelował, by odciąć Rosję od światowego systemu finansowego.