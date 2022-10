Rosja zacieśnia więzi z Iranem. Media: kupiła od Teheranu 40 turbin do gazociągów

Iran ogłosił w poniedziałek 24 października, że podpisał z Rosją kontrakt na dostawę 40 turbin do gazociągów – poinformowała agencja Ukrinform, powoławszy się na izraelski dziennik "Times of Israel". To by oznaczało, że Rosja coraz częściej rusza na zakupy na Bliski Wschód. Media cały czas donoszą, że Kreml zaopatruje się tam w uzbrojenie.