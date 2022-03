Rosjanie nie wzniecą rewolucji. I bez sankcji 50 mln żyło poniżej minimum egzystencji

Czy sankcje nałożone na Rosję sprowokują Rosjan do wyjścia na ulicę, albo wręcz doprowadzą do zmiany władzy na Kremlu? "Wielu ekspertów spekuluje, że rosnąca frustracja społeczeństwa i niezadowolenie z pogarszających się warunków bytu mogą doprowadzić do obalenia reżimu Putina" - zauważa PIE.