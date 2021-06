Rosną ceny akademików. Nawet 1200 zł za miejsce

W głównych ośrodkach akademickich w Polsce jest 80,3 tys. miejsc dla studentów. Ceny są zróżnicowane. Najtaniej jest w akademikach uczelni publicznych, gdzie przeciętna opłata to 446 zł miesięcznie. W prywatnych ośrodkach tego typu miesiąc kosztuje około 1195 zł - wynika z danych CBRE.

Różnica w cenie wynika z oferowanego standardu. Najdroższe są nowoczesne mikroapartamenty w akademikach prywatnych, choć w tego typu obiektach można też znaleźć pokoje w cenie zbliżonej do tej oferowanej przez uczelnie publiczne.

- Młodzi chcą dobrze mieszkać, dlatego często zwracają uwagę na to, jak dane miejsce wygląda i co oferuje. Tutaj z pomocą przychodzą akademiki prywatne, które są droższe, ale mają wszystkie udogodnienia - wskazuje Marcin Jański, szef działu inwestycji alternatywnych w CBRE.

W ośmiu głównych ośrodkach akademickich w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Trójmiasto, Lublin i Katowice) przeciętna opłata za miejsce w domu studenckim należącym do uczelni publicznej to 446 zł miesięcznie. To o 3 proc. więcej niż w 2020 roku. Średnia miesięczna opłata w większości tych miast mieści się w przedziale 400-500 zł.