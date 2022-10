Rosnące ceny energii. Morawiecki przedstawia pomysł na ich zatrzymanie

Tomek 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

7 lat rządów a w dalszym ciągu winni są inni a w szczególności Tusk. Jeśli przez 7 lat rząd nie potrafi "naprawić" tego co ich zdaniem "zepsuł" Tusk to znak że taki rząd nie nadaje się do rządzenia bo nie ma żadnej siły sprawczej i nic nie może.