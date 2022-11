Rosyjska firma podszywała się pod amerykańską. Tysiące użytkowników ma jej aplikacje

Reuters zauważa panikę, która rozpoczęła się wśród amerykańskich organów państwowych. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), czyli główna agencja Stanów Zjednoczonych do walki z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, usunęła oprogramowanie Pushwoosh z siedmiu publicznych aplikacji po tym, jak agencja poinformowała ją o rosyjskich korzeniach firmy IT. CDC przyznaje, że została oszukana co do pochodzenia przedsiębiorstwa.