Rosyjska gospodarka ma się gorzej, niż pokazują to dane. Putin wie, że ma problem

Opinia, że zachodnie sankcje nie są skuteczne, opiera się na wskaźnikach makroekonomicznych, które nie są adekwatne do pełnej oceny kondycji rosyjskiej gospodarki, a częściowo są po prostu nieprawdziwe. Niektórzy krytycy sankcji podkreślają też, że nie osiągnęły one najbardziej pożądanego skutku, czyli nie zmusiły Kremla do przerwania wojny w Ukrainie - pisze Miłow, który jest byłym rosyjskim wiceministrem energetyki.