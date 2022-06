Tak najważniejsi urzędnicy w Rosji kłócą się o gospodarkę

Deflacja , to proces odwrotny do inflacji. W trakcie deflacji ceny spadają, zamiast rosnąć i za te same pieniądze jesteśmy w stanie kupić więcej. - Jak dotąd wzrost cen rok do roku wynosi 16,7 proc. - powiedział Zabotkin. Przeciwstawił mu się jednak szef Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Maxim Reshetnikov.

Pod koniec lutego, w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, w związku z wojną w Ukrainie Bank Centralny podniósł swoją główną stopę procentową do rekordowego poziomu 20 proc. Stopa procentowa została obniżona do 14 proc. pod koniec kwietnia, następnie do 11proc. na posiedzeniu w maju, a w czerwcu do 9,5 proc., czyli do poziomu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stopy obniżono pomimo tego, że Rosja doświadcza właśnie 17-proc. inflacji,