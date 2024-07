Równi rodzice, szczęśliwsze dzieci - wpływ partnerstwa w wychowaniu na rozwój maluchów

Wpływ skandynawskiego modelu na system edukacji

Unikalne aspekty skandynawskiego modelu wychowawczego

Interesującym aspektem skandynawskiego podejścia do wychowania jest stosunek do przebywania na świeżym powietrzu. Norweskie i szwedzkie dzieci spędzają dużo czasu na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych. Popularne norweskie powiedzenie głosi: "Det er ikke dårlig vær, bare dårlig klær", co oznacza "Nie ma złej pogody, a jedynie złe ubrania". To podejście kontrastuje z praktykami w wielu innych krajach, gdzie dzieci są często chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.