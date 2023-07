Rozbudowa polskiego portu niepokoi Niemców

Jak przekonywał niedawno wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, za 6-7 lat Świnoujście ma rzucić wyzwanie niemieckim portom i stać się konkurencją dla Hamburga, który obecnie jest uważany przez UE za główny port przeładunkowy na Bałtyku. To tam trafiają największe oceaniczne statki. Pozostałe porty na Bałtyku są feederami Hamburga (do tych portów trafiają dostawy przeładowane na mniejsze jednostki w głównym porcie). Drugim co do wielkości jest Gdańsk, który już na początku 2022 r. wyprzedził rosyjskie porty Primorsk i Petersburg.