Rząd szykuje nowy przekop. "Nie będziemy zależni od niemieckiego sąsiada"

Rząd planuje budowę toru żeglugowego do Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Kanałem długim na 65 km i głębokim na 17 m mają pływać duże jednostki transoceaniczne. Inwestycja ma zostać ukończona do 2029 r. Koszt? W latach 2023-2029 r. ma sięgnąć 10,3 mld zł.

Port i nowe podejście mają zrobić ze Świnoujścia drugi Hamburg

Świnoujście ma być hubem przeładunkowym dla Bałtyku

W tym momencie porty Szczecin-Świnoujście nie obsługują dużych jednostek transoceanicznych. Jest to tzw. port feederowy, mniejszy port, który współpracuje z większymi , do których docierają statki oceaniczne w bezpośrednich relacjach międzykontynentalnych.

Po rozbudowie portu w Świnoujściu, a także nowego głębokowodnego podejścia ma się to zmienić i to właśnie ten port we współpracy ze Szczecinem ma być dużą bazą, do której dotrą największe morskie kontenerowce.