"Rozmowy idą za wolno, to im powinno zależeć", tak Trump komentuje negocjacje z Chinami

Teraz jednak Donald Trump mówi, że wcale się na to jeszcze nie zgodził.

Szczere wyznanie Trumpa. "To najbardziej nieprzyjemna rzecz, jaką robię". Obejrzyj wideo:

Dodał też, że "Chińczykom zależy na umowie dużo bardziej niż mi. To oni mają najgorszy rok od 57 lat".

- Rozmowy się toczą, uważam, że przebiegają całkiem miło. Jeśli wynegocjujemy świetną umowę, to ją podpiszemy. Ale jeśli nie będzie to dla nas świetna umowa, to nic z tego nie będzie - dodał Donald Trump.