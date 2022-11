RPP za wcześnie wstrzymała się z podnoszeniem stóp. Tak uważa większość ekonomistów

bingo 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ekonomiści niech sobie uważają co chcą, zawsze coś tam uważali a i tak sytuacja wiele razy wykroczyła poza ich uważanie i wyobraźnię. Pierwszy z brzegu handlarz samochodami czy warzywami przekręciłby w handlu takiego ekonomistę, teoretyka uniwersyteckiego. W takiej RPP każdy z osobna uważa co innego. Ludzie widzą jaka jest sytuacja kredytobiorców w innych krajach (stabilna) i mają w upie to co uważają nasi prorocy.