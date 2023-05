Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2023

Stawki ryczałtu 2023

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na tym, że podstawą jest dla Ciebie przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania, jak ma to miejsce w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego . Od podstawy tej obliczasz podatek należny fiskusowi według właściwej dla wykonywanej przez Ciebie działalności stawki ryczałtu.

Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku?

Czy ryczałt jest opłacalny w 2023 roku?

Dla wielu przedsiębiorców ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest opłacalną metodą opodatkowania. Przede wszystkim warto wybrać go, jeśli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie ponosi wysokich kosztów lub gdy prowadzi działalność opodatkowaną niższymi stawkami niż 12 proc.

Atutem ryczałtu jest również to, że ryczałtowcy mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 50 proc. wartości opłaconych już składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu na rok 2023?

Chcąc opodatkować swoje przychody ryczałtem ewidencjonowanym, skieruj do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy. Możesz to zrobić w terminie do:

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym;

końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Nowi przedsiębiorcy mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania przychodów już w trakcie składania wniosku CEIDG-1 o założenie działalności gospodarczej.