Rynek pracy. Ukraińcy sobie radzą. Zatrudnienie rośnie

Choć bezrobocie wzrasta, widmo utraty pracy nie uderza równomiernie we wszystkich pracowników. W najgorszej sytuacji są młodzi ludzie, którzy nie wyrobili sobie jeszcze silnej pozycji na rynku, zatrudnieni w usługach a w szczególności w branży kreatywnej.

Z danych ZUS, które przytacza "Rzeczpospolita", wynika, że na koniec lipca liczba zarejestrowanych ubezpieczonych wyniosła 15,3 mln osób, z czego 628 tys. to cudzoziemcy. W samym tylko lipcu przybyło 22 tys. cudzoziemskich pracowników. W praktyce to przede wszystkim Ukraińcy.

Ich dobra sytuacja na rynku pracy nie wynika jednak z faworyzowania zagranicznych przez firmy. O ile turystyka czy w ogóle usługi radzą sobie nie najlepiej, to rolnictwo, budowlanka czy produkcja nie odczuły niekorzystnych zmian. A to właśnie w tych sektorach najczęściej znajdują zatrudnienie pracownicy z Ukrainy.

Skoro tak dużo cudzoziemców przebywa w Polsce, to dlaczego jest ich tak mało w oficjalnych rejestrach ZUS? Wielu pracuje w szarej strefie i pracodawcy wcale nie garna się do tego, by w jakikolwiek sposób zalegalizować ich pracę.