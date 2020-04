Ukraińcy chcą wracać do Polski

Wielu pracowników z Ukrainy zastanawia się teraz, jak wrócić do Polski i jak przedłużyć okres pobytu w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego. Potwierdza to Swietłana Krysa, szefowa działu konsularnego ambasady Ukrainy w Polsce, która odbiera coraz więcej takich zapytań od ukraińskich migrantów.

"O wyjeździe do Polski myślą Ukraińcy, którzy niedawno powrócili z Polski do ojczyzny, oraz ci, którzy tradycyjnie przyjeżdżali do Polski do pracy sezonowej" - pisze Banachewycz. "Bez migrantów zarobkowych z zagranicy ciężko sobie wyobrazić gospodarki krajów UE, a gospodarkę Polski - bez pracowników z Ukrainy".