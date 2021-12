Rynek pracy wrócił do trendów przedpandemicznych. Liczba wakatów porównywalna z rekordowym wynikiem z 2018 r.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, odnosząc się do najnowszych danych GUS, zwrócili uwagę, że na koniec III kwartału 2021 r. w polskiej gospodarce odnotowano 153,5 tys. nieobsadzonych miejsc pracy. Jest to trzeci najwyższy wynik w ostatnich dekadach, który można porównywać jedynie z rekordowymi odczytami z 2018 r. - zaznaczyli. "Dane zaprezentowane przez GUS pokazują, że rynek pracy również po stronie niedoborów kadrowych wrócił do trendów przedpandemicznych, a nawet przebił poziomy z 2019 r." - dodali.