Rząd chce tańszych "chwilówek". Branża pożyczkowa ostrzega przed falą bankructw

Tarcza antykryzysowa rządu do tej pory była tylko zapowiedzią. Teraz czas na czyny. Projekt ustawy ujrzał światło dzienne i został przekazany do sejmu, który w piątek się nią zajmie.

Wśród różnego rodzaju działań mających wspierać obywateli w tym trudnym czasie znalazły się zapisy dotyczący branży pożyczkowej. Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób może stracić źródło dochodów (pracę) i będzie potrzebować pożyczek . Żeby wielu z nich nie wpadło przez to w spiralę zadłużenia, biorąc pieniądze na bardzo wysoki procent, zdecydowano o ustawowym określeniu limitów kosztów związanych z udzielaniem tzw. " chwilówek ".

- Staraliśmy się, żeby ten trudny okres nie był złotym okresem dla firm pożyczkowych, które żerowałyby na ludziach. Ustalamy maksymalną wysokość kosztów dla pożyczek. Jest to zapisane we wzorach dość przejrzystych, które będą ograniczały nadmierne oprocentowanie - tłumaczyła zmiany minister Jadwiga Emilewicz , podczas specjalnej wideokonferencji poświęconej prezentacji tarczy.

Koronawirus. Odroczenie rat. "To nie zawsze jest dobra oferta"

Może się jednak okazać, że efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Kręcąc bata na nieuczciwe firmy pożyczkowe, rząd może skazać na niebyt całą branżę. Przynajmniej taką wizję wysuwają jej przedstawiciele.

Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych wskazuje, że branżę pożyczkową może czekać fala bankructw i zwolnień nawet 40 tys. pracowników. Przez to osoby, które nie będą w stanie dostać pieniędzy z banku, mogą stracić szanse na jakiekolwiek finansowanie lub co gorsza, wpadną w sidła nielegalnych firm, które za pożyczony tysiąc zabiorą np. mieszkanie.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) wskazuje, że tego typu "chwilówki" będą przynosić tylko straty i nikomu nie będzie się opłacać ich udzielać. Wskazuje, że koszty operacyjne dla pożyczek spłacanych w jednej racie są rzędu 15-27 proc. kwoty pożyczki. Mowa m.in. o kosztach badania zdolności kredytowej, utrzymania biur i sieci sprzedaży, wynagrodzeniach dla pracowników, reklamie, usługach prawnych czy IT.

To niejedyne ograniczenia. Dla pożyczek powyżej miesiąca, ale do roku, opłaty i prowizje nie będą mogły być większe niż 21 proc. (max 15 proc. przy podpisaniu umowy i 6 proc. w każdym roku obowiązywania umowy). Dotychczas roczny limit wynosił 55 proc. (25 proc. przy podpisaniu umowy i po 30 proc. za każdy rok).

Z danych PZIP wynika, że w przy pożyczkach na ponad miesiąc, spłacanych ratalnie, koszty operacyjne związane z ich obsługą wynoszą od 27,5 do nawet 51 proc. kwoty pożyczki. Tym samym rentowność całego biznesu szacowano do tej pory na zaledwie 3,2 proc. Po zmianach może z tego nic nie zostać.

Nie tylko PZIP apeluje do rządu o wstrzymanie zmian. Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), a więc instytucja, która zrzesza m.in. pośredników finansowych i przedsiębiorstwa pożyczkowe, uważa propozycje za "całkowicie niezasadne, wysoce szkodliwe i w praktyce likwidujące część podmiotów rynku finansowego".

Warto zauważyć, że ograniczenie kosztów opłat i prowizji będzie obowiązywać też w bankach. Te jednak aż tak zmian nie odczują, co przyznał w rozmowie z money.pl prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Wynika to m.in. z faktu, że banki mocno selekcjonują klientów i ci bez zdolności kredytowej nawet nie mają co myśleć o pożyczce.