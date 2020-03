Tarcza antykryzysowa. Pomysł na roczne wakacje kredytowe. Pietraszkiewicz: zniszczyłyby system bankowy

- Banki ze spłat jednych kredytów udzielają kolejnych. Roczna przerwa oznaczałaby zastopowanie finansowania całej gospodarki i katastrofę ekonomiczną. Chodzi o to, żebyśmy przyszli z ulgą dla konsumentów i przedsiębiorców, na co pozwolą wakacje kredytowe na 3-6 miesięcy, a nie niszczyli system bankowy - komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Prezes ZBP zwraca uwagę, że z projektu przedstawionego przez UOKiK do rozważenia zostały tylko tzw. działania antylichwiarskie. Chodzi o to, żeby firmy pożyczające mniejsze kwoty na krótki okres, nie żerowały na klientach i nie przerodziło się to w jakieś patologiczne rozwiązania. Pietraszkiewicz wierzy, że intencją urzędników nie jest niszczenie rynku chwilówek, bo jak wskazuje, one też są potrzebne.