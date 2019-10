Rząd chce usprawnić ruch przez południowe granice kraju

Wśród projektów jest m.in. budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w śladzie trasy S1, rewitalizacja połączeń kolejowych do Wisły i Cieszyna oraz zapowiedź podjęcia prac projektowych dla nowego odcinka linii kolejowej przez Jastrzębie do Ostrawy.

- To świetnie widać na mapie naszego kraju - jeżeli ponanosilibyśmy na nią średnią prędkość podróży czy to pasażerskiej, czy szczególnie przewożenia towarów, to widać wyraźnie, jak to załamuje się przy terenach nadgranicznych - obrazował minister.