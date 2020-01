Rząd chce zwracać rolnikom pieniądze za olej napędowy. I to już w 2020 r.

Dobra wiadomość dla rolników: we wtorek poinformowaliśmy, że rząd dopłaci nawet 600 zł za każda posiadaną krowę (po spełnieniu określonych warunków), ale to nie koniec korzystnych dla nich propozycji. We wtorek 7 stycznia opublikowano również rozporządzenie, według którego rolnicy mogą liczyć na zwroty za wykorzystany olej napędowy.