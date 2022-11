Rząd domyka "antywojenną tarczę energetyczną". Chodzi o ceny gazu

zxc 48 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zawsze mowie ,ze media w Polsce to jedynie narzedzie do robienia z ludzi idiotow i tej kraj wyglada jak wyglada poniewaz mamy media ktore oglupiaja ludzi. Cena gazu spada na rynkach miedzynarodowych. Jedyna przyczyna dlaczego nie spada w Europie jest taka ,ze panstwa Europejskie zatowarowaly sie drogim gazem i teraz musza go pchnac. Ogolnie jak cos jest napisane na wp to przewaznie jest odwrotnie. Dodam ,ze Rosja wlasnie bije rekordy jesli chodzi o zarabianie na eksporcie. Gdzie artykuly ,ze my placimy wiecej za surowce ,a Rosja i tak zarabia czyli nasza polityka jest bez sensu?.