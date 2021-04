Rząd łagodzi restrykcje. Włosi podejmują "uzasadnione ryzyko z powodu poprawy sytuacji"

Zaznaczył, że rząd podejmuje to "uzasadnione ryzyko" z powodu poprawy sytuacji, choć nie jest ona jeszcze znaczna. Draghi podkreślił, że zdecydowano się na to przy założeniu, że nowe reguły będą "skrupulatnie przestrzegane", że noszone będą maseczki i będzie zachowywany dystans społeczny. Chodzi o to, by "ryzyko przekształciło się w szansę" - dodał.