Rząd ma palący problem. Rolnicy nie odpuszczą. Kołodziejczak odkryje karty?

Co z listą firm, które importowały ukraińskie zboże? - Potrzebujemy jeszcze chwili - deklaruje w rozmowie z money.pl wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Zamieszanie wokół listy z firmami importującymi zboże

- Jesteśmy w ministerstwie zajęci wieloma sprawami, które są "na już", "na wczoraj". Wielkość tej listy nie ulegnie zmianie, nie zmieni się liczba tych firm. Prowadzone są dokładne analizy tego, co, kto gdzie robił. Przedstawię jutro stan prac , jeżeli chodzi o tę listę - zapowiedział Kołodziejczak w rozmowie z money.pl w piątek. Na pytanie, czy będą to nowe informacje, odpowiedział twierdząco.

Wiceminister Kołodziejczak pytany o obawy dotyczące oskarżeń kierowanych wobec podmiotów znajdujących się na liście stwierdza, że odpowiedzialność nie spoczywa po jego stronie. - Nie mogę brać odpowiedzialności za to, co ktoś robi i nie będę brał za to odpowiedzialności - zaznacza.