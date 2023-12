Rząd obiecuje: KPO w przyszłym roku. Minister podała datę

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła w trakcie rozmowy z Polsat News, że Komisja Europejska ma ok. 2,5 miesiąca na ocenę złożonego w piątek (15 grudnia) wniosku o wypłatę pierwszej transzy z KPO. To oznacza, że "pod koniec marca, najpóźniej w kwietniu pieniądze z KPO powinny wpłynąć do Polski".