Rząd odsłania karty. Oto ile wyniósł deficyt budżetu państwa

Jak wskazał Czernicki, w lutym 2023 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 5,7 mld zł, czyli o 17,4 proc. rok do roku i wyniosły ok. 38,6 mld zł.

- W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 93,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r. - poinformował główny ekonomista MF.

Dochody państwa. Najnowsze wyliczenia

Dochody z VAT w lutym były wyższe o 3 mld zł, tj. 19,8 proc. rdr i wyniosły ok. 17,9 mld zł. Według wstępnych informacji zwroty VAT dokonane w lutym w porównaniu do lutego 2022 r. były wyższe o ok. 3,5 mld zł, tj. o 26 proc.

W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 43,6 mld zł i było niższe o ok. 4 mld zł (tj. 8,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

"Analizując dane nt. wykonania VAT w lutym 2023 r. w porównaniu z lutym 2022 r. należy uwzględnić efekt tarczy antyinflacyjnej 1.0 która była widoczna w dochodach w lutym 2022. W lutym 2023 r. na dochody z VAT wpływała już tylko tarcza, która obowiązuje w 2023 r. (żywność)" - napisał MF.

Dochody z podatku akcyzowego w lutym br. były wyższe o ok. 0,6 mld zł tj. 12,3 proc. rdr i wyniosły ok. 5,5 mld zł. W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 12,6 mld zł i było wyższe o ok. 1,8 mld zł (tj. 17,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

Dochody budżetu państwa z PIT w lutym br. były niższe o ok. 0,3 mld zł, tj. o 6,6 proc. rdr i wyniosły ok. 4,3 mld zł. Narastająco od początku roku dochody budżetu państwa z PIT były niższe o ok. 1,0 mld zł, tj. o 6,6 proc. rdr i wyniosły ok. 14,3 mld zł.

"Słabsze wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT w lutym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim z reformy systemu podatkowego wprowadzonej w lipcu 2022 roku, która obniżyła obciążenie podatkowe wielu podatników" - napisano.

Dochody budżetu państwa z CIT w lutym były wyższe o ok. 0,4 mld zł, tj. 9,7 proc. rdr i wyniosły ok. 4,7 mld zł. W okresie styczeń-luty 2023 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 10,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,6 mld zł (tj. 5,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2022 r.

Budżet państwa na 2023 rok

Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok dochody budżetu w tym roku wyniosą 604,7 mld zł, wydatki 672,7 mld zł, a deficyt nie powinien przekroczyć 68 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

