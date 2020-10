Rząd przespał kilka miesięcy. Quasi-lockdown może uderzyć w gospodarkę

Niemal cały kraj znalazł się w strefie żółtej. "Niemal", bo pozostałe 32 powiaty i miasta trafiły do strefy czerwonej. Co się zmieni? Z pewnością na nowo będziemy musieli przyzwyczaić się do tego, że noszenie maseczek zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych, będzie obowiązkiem. Rządzący już zapowiedzieli, że nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które będą omijały ten nakaz. Druga rzecz to powrót limitów osób w restauracjach, weselach czy podczas wydarzeń sportowych.