Rząd przyjął projekt ustawy o sygnalistach. Za jej brak Polska płaci karę

Dam sobie rękę uciąć że biuro RPO nie wesprze takiej osoby.Działają ospale na pisma odpowiadają po latach, nie na temat jakby pisało się do nich w innym języku. Odpowiedź w wielu przypadkach udzielają osoby nie pracujące u RPO. Nie można z taką osobą w żaden sposób się skontaktować- ani telefonicznie ani e- mailem. Jak chcesz to pisz znowu i czekaj następne lata. Te wszystkie ich działania to fikcja i pozory działania. Najlepiej jak nikt by do nich nie pisał i nie dzwonił i nie przeszkadzał im w błogim odpoczynku.