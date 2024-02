Tak rosły wynagrodzenia Polaków. "Takich danych nie widzieliśmy w tym stuleciu"

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w styczniu 2024 r. - dane GUS

W odniesieniu do spadku zatrudnienia komentarz Pekao jest znacznie bardziej stonowany. "Dynamika zatrudnienia obniżyła się do -0,2 proc. r/r z -0,1 proc. w grudniu. Co to oznacza dla krajowej gospodarki? Nic. Styczeń to tradycyjnie miesiąc korekty próby jednostek z sektora przedsiębiorstw przez GUS, stąd spore i trudne do interpretacji wahania zatrudnienia" - podkreślają eksperci.