Rząd reaguje na skargę KE. Proponuje nowelę wprowadzającą opłatę

Resort reaguje na skargę KE

Tym samym resort reaguje na skargę Komisji Europejskiej do TSUE . KE 16 listopada wydała komunikat, w którym stwierdziła, że decydowała się na ten krok przeciwko Polsce w związku z " nakładaniem restrykcyjnych wymogów na przedsiębiorstwa prowadzące transgraniczny handel gazem ziemnym na mocy krajowych przepisów dotyczących magazynowania gazu".

KE oceniła, że wymogi nałożone na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski nie są zgodne z rozporządzeniem UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Komisja podkreśliła, że "nakładają one dodatkowe obciążenia na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski, stwarzają ryzyko zakłócenia konkurencji, utrudniają funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zagrażają bezpieczeństwu dostaw gazu".

Wówczas w odpowiedzi resort przekazał , że nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego "zmieni obecne obowiązki podmiotów zobowiązanych do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i towarzyszące im wymogi dotyczące rezerwacji przepustowości".

Będzie nowa opłata dla części firm

Z oceny skutków regulacji (OSR) wynika, że to do RARS będzie też należała decyzja dotycząca lokalizacji zapasów strategicznych gazu ziemnego. Tutaj jednak zastrzeżenie: zachowany będzie wymóg, zgodnie z którym instalacja magazynowa znajdująca się poza terytorium kraju będzie musiała zapewnić możliwość dostarczenia całkowitej ilości zapasów do systemu przesyłowego gazowego w okresie nie dłuższym niż 40 dni.