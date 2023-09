Rząd rozda kolejne pieniądze. Można dostać nawet 40 tys. zł

Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o starcie naboru wniosków do programu " Ciepłe Mieszkanie " powiedział w kuluarach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Jest to uzupełnienie programu "Czyste powietrze". Zjawisko smogu dotyczy nie tylko zabudowy jednorodzinnej, ale i również budynków wielorodzinnych. Chcemy ruszyć z drugim naborem pod koniec września, a budżet nowej edycji wyniesie 1 mld zł - przekazał Paweł Mirowski w rozmowie z PAP.

Program wspiera m.in. wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych, a co za tym idzie - nieekologicznych pieców na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, a także ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

Ponadto z dotacji można lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, czy do sieci ciepłowniczej. Co więcej, dofinansowywana jest także wymiana okien i drzwi oraz wykonanie lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.