Załamanie na rynku. Polacy są zdezorientowani

monter 36 min. temu

Inny ważny powód to to, że ci co byli zdecydowani już kupili bo był straszny pęd na pompy (dzieci mnie w domu widziały tylko w niedzielę). Zostali ci co mieli panele ale do pompy nie byli przekonani i Ci, którzy nie zdążyli na net-metering i teraz się obawiają net-billingu.