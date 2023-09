"Paski wstydu". Pokażą rządzącym, ile tak naprawdę zarabiają

tomasz 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

jestem mlodym czlowiekiem i w tym roku biore udzial w glosowaniu oczywiscie na Lewice .moje zarobki to 1/3 tego ;przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł. obsserwujac nasze spoleczenstwo mozna smialo stwierdzic iz ludzie starsi poprost zdziecinieli popieraja pisowcow bo dostali 13 czy 14 emeryture a nie zdaja se sprawy ze to ich pieniadze ,te ktore placa na zdrowie czy jako podatki.Przeciez juz przez te 30 , 40 lat placili .Babcie -dziadkowie policzci to prawda .