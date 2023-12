Rząd Tuska sypnie pieniędzmi. Oto czego możemy się spodziewać

- Na sfinansowanie 800 plus są pieniądze w budżecie, "trzynastka" i "czternastka" będą wypłacone - są na to środki w budżecie, podwójna rewaloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy będzie ponad 5-proc. inflacja, a to będzie przypadek tegoroczny, są na to pieniądze zagwarantowane - obiecał na konferencji prasowej Donald Tusk.