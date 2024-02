Rząd Tuska sypnie pieniędzmi. Podwyżki także dla agentów. Oto ile dostaną

Nadchodzą podwyżki dla milionów Polaków

"Obecnie agent zarabia od 6 tys. 250 zł do 6 tys. 850 zł (zasadnicza pensja brutto). Po podwyżce na tym stanowisku pensja brutto ma wynosić od 7 tys. 500 zł do 8 tys. 222 zł . Agent specjalny obecnie może zarobić 8 tys. 450 zł, po zmianie jego uposażenie przekroczy 10 tys. zł" - wylicza "Fakt".

Likwidacja CBA. Rząd ma plan

Warto przypomnieć przy tym, że według Fundacji Batorego, działalność Biura kosztuje państwo ok. 211 mln zł rocznie. W 2022 r. kwota ta miała wzrosnąć do ok. 240 mln zł. Tymczasem jeszcze w 2015 r. budżet Biura wynosił ok. 113 mln zł, co daje wzrost o ok. 100 mln zł w ciągu ośmiu lat. Według danych z 2021 r., CBA zatrudniało wówczas 1300 osób - zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych.