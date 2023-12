Rząd weźmie pod lupę kontrakty Błaszczaka. "Nie wiemy, co w nich jest"

Kontrakty zbrojeniowe pod lupę

Podkreślił, że decyzja co do przyszłości umów zawieranych przez poprzedniego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej zapadnie dopiero po analizie dokumentów dotyczących poszczególnych transakcji. – Zgadzam się, że musimy zmodernizować naszą armię, przyspieszyć jej modernizację. Ale też mierzyć siły na zamiary. PiS tego przez osiem lat nie zrozumiał – podkreślił przedstawiciel Polski 2050.

Rząd wróci do ustawy wiatrakowej

Jedno z pytań dotyczyło też tzw. ustawy wiatrakowej. Przypomnijmy, że posłowie w ramach "wrzutki" zaproponowali przepisy liberalizujące prawo do stawiania farm wiatrowych w Polsce. To była woda na młyn dla PiS-u, który nazwał całą tę sprawę "aferą wiatrakową". Po krytyce od opinii publicznej i mediów politycy wycofali się z tego rozwiązania. Jednak go nie porzucają, co podkreślił Michał Kobosko.