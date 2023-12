Szansa dla Donalda Tuska. Może być "adwokatem" rozgoryczonych państw

Bałkany Zachodnie szansą dla Polski

Natomiast dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego w IEŚ, dodaje, że nasz kraj od dawna jest postrzegany w Unii jako "adwokat" dla członkostwa państw bałkańskich i to niezależnie od tego, kto akurat sprawuje władzę w Warszawie.

Praworządność odbija się nam czkawką

Po pierwsze osłabiają one nasz głos wewnątrz samej Unii. Przez to argumenty o konieczności rozszerzenia UE nie mają takiej siły przebicia, jakiej oczekuje Warszawa.

Po drugie, część krajów członkowskich obawia się przyjmowania kolejnych członków, którzy już dziś mają, lub mogą mieć w przyszłości problemy z praworządnością . Zresztą właśnie reformy w tym zakresie są dzisiaj główną kością niezgody między UE a Bałkanami Zachodnimi, do czego jeszcze wrócimy.

Andrzej Duda chce mieć wpływ na rząd

Jednak nowy rząd będzie mieć dodatkowe narzędzie do realizowania koncepcji poszerzenia Wspólnoty, jakim jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2025 r. przez pół roku Polska będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach, jak i dbać o ciągłość prac UE.

Przy okazji niejako też "zabezpieczył" się na wypadek konieczności współpracy z rządem ówczesnej opozycji. Dzień po orędziu złożył prezydencki projekt ustawy, który m.in. zakłada, że gabinet Tuska nie będzie mógł bez jego zgody desygnować kandydatów na szereg stanowisk w Unii. Zapewnia też udział prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej, na których pojawią się szefowie państw lub rządów krajów członkowskich. Ustawa przeszła przez parlament poprzedniej kadencji, a Duda podpisał ją we wrześniu.

Bałkany od lat czekają na możliwość wejścia do Unii

Jednak sam proces akcesyjny państw Bałkanów Zachodnich, jak w UE nazywa się sześć krajów dążących do dołączenia do Wspólnoty, toczy się w sposób ślamazarny. Albania wystąpiła o członkostwo w kwietniu 2009 r. (w czerwcu 2014 r. uzyskała status kraju kandydującego), Bośnia i Hercegowina – w lutym 2016 r. (status w grudniu 2022 r.), Czarnogóra – w marcu 2008 r. (status w grudniu 2010 r.), Macedonia Północna – w marcu 2004 r. (status w grudniu 2005 r.), Kosowo – w grudniu 2022 r., a Serbia – w grudniu 2009 r. (status w marcu 2012 r.).

– Nasuwa się pytanie, czy państwa bałkańskie są dziś w ogóle w stanie przeprowadzić reformy, których wymaga od nich UE i osiągnąć poziom wymagany poziom praworządności. Wymagane zmiany są problemem dla obecnie rządzących formacji w tych krajach, gdyż zwiększyłoby się ryzyko utraty przez nie władzy. To zresztą jest wręcz pytanie filozoficzne, bo w takich kategoriach należy rozpatrywać kwestię, czy niektóre państwa bałkańskie byłaby w stanie osiągnąć poziom praworządności na poziomie np. Holandii. Moim zdaniem w najbliższej perspektywie nie jest to możliwe , bo po prostu mówimy tutaj o innych kulturach politycznych i społeczeństwach – dodaje Konrad Pawłowski.

W społeczeństwie bałkańskim rośnie rozgoryczenie

Obaj nasi rozmówcy podkreślają, że wśród mieszkańców Bałkanów rośnie rozgoryczenie związane z przedłużającą się akcesją i brakiem realnego terminu dołączenia tych państw do UE. – Ta niepewność powoduje nie tylko zmęczenie, ale też dyskusje wśród części polityków o potrzebie poszukiwania alternatywy dla Unii. I chociaż ekonomiści podkreślają, że Bałkany już dziś gospodarczo są mocno związane z rynkiem europejskim, to jednak np. w Serbii pojawiają się głosy o zacieśnianiu więzów z Chinami czy państwami grupy BRICS (tworzy ją m.in. Rosja – przyp. red.) – wyjaśnia kierownik Zespołu Bałkańskiego w IEŚ.

Pewne niezrozumienie i rozgoryczenie wywołało też specjalne traktowanie Ukrainy, która w trybie przyspieszonym uzyskała status kandydata do UE w następstwie wojny. – Natomiast należy pamiętać, ze jej sytuacja jest też pewnego rodzaju szansą. Ze względu na wybuch wojny, w Europie pojawiła się refleksja na temat potrzeby dokończenia procesu unijnego rozszerzenia. Państwa Bałkanów Zachodnich również dostrzegły fakt, że pojawiło się "geopolityczne okienko", jak one to nazywają, które należy wykorzystać – mówi dr Spasimir Domaradzki.